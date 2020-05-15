Нападникам на Стерненка оголосили підозру в хуліганстві – СБУ

Двом жителям Одеської області, які 24 травня 2018 року напали на активіста, екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка та його дівчину, оголошено підозру в хуліганстві із застосуванням зброї.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.

За даними пресслужби СБУ, підозру оголосили Олександру Ісайкулу та Івану Кузнєцову (під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув, а Ісайкул наразі перебуває за кордоном).

Дії Ісайкула та Кузнєцова кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Такі дії, згідно з законодавством, караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

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Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі оголосить підозру активісту.

Після появи інформації про наміри СБУ та Офісу генпрокурора оголосити про підозру в умисному вбивстві (стаття 115 ККУ) одеському активісту Сергію Стерненку і відправити його до СІЗО без права на заставу, в соцмережах розпочався флешмоб на його підтримку із закликом: "Українці мають право на самозахист!". Одними з перших відреагували футбольні фанати. Активіста також підтримали різні громадські організації, блогери, політичні та культурні діячі. Депутати теж обіцяють стежити за ситуацією.

5 травня 2020 року під адміністративними будівлями низки українських міст відбулися акції протесту. Зокрема, в Києві активісти пікетували Офіс Президента і транслювали на стіни будівлі портрети Стерненка з підписами "Маю право на захист!" і "Руки геть від Стерненка", вимагаючи, щоб Володимир Зеленський взяв справу під особистий контроль, забезпечив об’єктивне і неупереджене розслідування, і не допустив політичної розправи над активістом.