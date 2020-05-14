Активіста Стерненка викликають в СБУ для вручення підозри

Активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликають у СБУ на понеділок, 18 травня, для повідомлення про підозру.

Про це активіст написав у Telegram.

«Мене викликали в СБУ для повідомлення про підозру», - написав Стерненко.

За його словами, він має у понеділок на 9:00 з'явитися до Головного слідчого управління СБУ у м. Києві і Київській області за адресою м. Київ, провулок Аскольдів, 3а.

Як написав активіст, у виклику офіційно зазначено, що «це у справі 1215 (проти мене) та для участі у слідчих і процесуальних діях».

Стерненко уточнив, що слідчий СБУ у виклику не вказує, для участі у яких слідчих і процесуальних діях його викликають.

Також активіст виклав скрін повістки.

Як повідомлялося, увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на 23-річного Стерненка та його дівчину. Відбиваючись від нападників, він смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка, і в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала і відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — також державну охорону.

Щодо фактів нападів на Стерненка наразі здійснюється процесуальне керівництво у трьох кримінальних провадженнях, ще за одним обвинувальний акт щодо підозрюваного нападника спрямовано до суду.

У березні 2020 року ряд правозахисних та громадських організацій закликали правоохоронців неупереджено розслідувати кримінальну справу, порушену за фактом нападу на громадського активіста Сергія Стерненка.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що слідство в будь-якому разі пред'явить підозру активісту.

Фото: pushkinska.net