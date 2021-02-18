Коли Україна отримає вакцини: у ЮНІСЕФ говорять про кінець лютого - початок березня

Вакцину Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX можуть доставити наприкінці лютого - на початку березня.

Про це журналістам розповів керівник відділу охорони здоров’я ЮНІСЕФ в Україні під час тренінгу для медпрацівників з логістики вакцин та дотримання холодового ланцюга Андрій Славуцький, передає кореспондент Укрінформу.

“Вакцина Pfizer може надійти в кінці лютого - на початку березня. В березні по механізму COVAX вже планується, що надійде AstraZeneca для України. Яка кількість, поки точно невідомо — від 2,2 до 3,8 млн доз. Це теж буде розділено на етапи”, - сказав Славуцький.

За його словами, COVAX повідомляє про те, що буде намагатися забезпечити до 20% населення адекватною кількістю доз.

“20% за нашими розрахунками - це 8 млн осіб. Ми очікуємо, що все-таки 16 млн згідно з угодою COVAX буде здатний поставити до кінця 2021, або протягом 1 кварталу 2022 року”, - сказав Славуцький.

За словами експерта, це залежить, у тому числі, і від потужностей виробника.

Він також повідомив, що вакцина Pfizer буде доставлена виробником до національного аеропорту "Бориспіль", звідки логістичною компанією, яка була обрана під час тендеру, з дотриманням температурного режиму -70 градусів - до центрального складу, звідки по завчасно розробленому графіку доправлятиметься в області.

Протягом 17-18 лютого ЮНІСЕФ в Україні разом з логістичною компанією “Фармасофт” провели тренінг для фахівців з усіх областей України та м. Києва з дотримання холодового ланцюга для вакцини Pfizer при проведенні вакцинальної кампанії. За словами Славуцького, в кожному регіоні за це відповідатимуть два спеціалісти: один - за проводження документацїї, другий, технічний працівник, б безпосередньо братиме участь у проходженні вакциною температурного режиму від -70 градусів, до температурного режиму +2 - +8 градусів, при якому вакцина Pfizer може зберігатися до 5 днів.

“Є критичний момент, який стосується моменту розморожування, і питання було про можливості мобільних бригад, які використовуватимуть вакцину. Ми порахували, що одна бригада може використати в день до 100 доз - або 95, або 102 , залежно від кількості флаконів. В одному флаконі — 6 доз. Тобто в день вони можуть використовувати 16 -17 флаконів. В момент переходу від -70 градусів до стану +2 - +8 розморожування відбувається протягом 3 годин. З цього моменту треба відраховувати 5 днів. Тобто з розрахунку дві мобільні бригади на область, вони повинні зробити 200 вакцинацій у день. За тиждень вони можуть використати тисячу доз. В одном лотку 195 флаконів, це 1170 доз. Якщо за тиждень дві команди використовують 1000 доз, то як використати ті самі 170 додаткових доз, що йдуть в лотку? Це технічно проговорили і вирішили, що в кожному складі залишаться термоконтейнери, для того щоб доповнювати їх сухим льодом, підтримувати температуру -70 градусів, і видавати вакцини щоденно, щоб не ризикувати дозами, які можуть вийти з терміну зберігання 5 днів”, - розповів Славуцький.

Як повідомляв Укрінформ, найближчим часом очікується поставка в Україну 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech в межах глобальної інціативи COVAX. 15 лютого у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування. У І–ІІ кварталі 2021 року очікується постачання в рамках від COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca.

Окрім цього, Україна уклала контракти на постачання їй 12 млн доз вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).