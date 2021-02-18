Шмигаль заявляє, що Україна зробила все для ефективної вакцинації

Україна зі свого боку зробила всі необхідні кроки для забезпечення громадян ефективною вакциною.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал, на цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу.

«У нас укладено достатньо контрактів з виробниками, щоб усі охочі могли вакцинуватися, та сплачено відповідні кошти. На жаль, сьогодні спостерігається дефіцит вакцин, і країни Європейського Союзу його також відчули. Усі зазначають, що проблема однакова — це зміщення термінів поставок вакцин», — сказав Шмигаль.

Глава уряду висловив вдячність ЄС за фінансування ініціативи COVAX, за якою Україна очікує першу партію вакцин у кількості 117 тис. доз, а також 8 і більше мільйонів доз протягом цього року.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з повідомленнями МОЗ, Україна має отримати в лютому 117 тис. доз вакцини Pfizer в межах глобальної ініціативи COVAX , які заплановано використати на вакцинацію медичних працівників. Загалом в межах COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцин від COVID-19. Також згідно з контрактом з китайською компанією Sinovac, укладеному через ДП "Медичні закупівлі", Україна має отримати 19 млн доз вакцини цього виробника.

Окрім цього, міжнародна закупівельна агенція Crown Agents за дорученням уряду України уклала угоди на постачання 12 млн доз вакцин AstraZeneka та компанії Novavax.