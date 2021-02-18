Частка у власності телеканалу не означає реального впливу на нього – Подоляк

В Україні для держави не є юридичною таємницею, хто реально володіє українськими телеканалами і впливав чи впливає на редакційні політики.

Однак навіть певна частка у власності не означає реального впливу на діяльність мовника, заявив радник керівника Офісу Президента у коментарі, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Безумовно, маю зробити невеличке уточнення. Аби не будо двояких трактувань моїх слів про той же канал 1+1. Ніяких додаткових перевірок нема. Бо для держави вже немає юридичного секрету в тому, хто реально володіє українськими телеканалами і хто впливав чи впливає на редакційні політики", - сказав Подоляк.

За його словами, згідно з чинним законодавством, усі телевізійні мовники в Україні зобов’язані розкривати дані про своїх реальних власників, тому держава бачить, як розподілені пакети акцій, які юридичні та фізичні особи в цьому задіяні, хто бенефіціар.

Він підкреслив, що це контролюється і Службою безпеки, ніхто з мовників не може уникнути розкриття такої інформації й відповідні перевірки здійснюються у робочому порядку, тобто не є чимось особливим чи спеціальним, а "рутинною роботою у правовому полі".

"Маємо також розуміти, що певна частка у власності не означає реального впливу на діяльність мовника. Якщо говорити про телекомпанію 1+1, то можемо зробити висновок, що міноритарні пакети акцій точно не дають жодної можливості для визначення редакційної політики мовника, впливу на новини. Діяльність «плюсів» точно на сто відсотків відрізняється від того, що робили три телеканали, які модерувалися Медведчуком", - наголосив Подоляк.

Водночас він підкреслив, що у дискусії про роботу телеканалів не варто зосереджуватися на тому, які політичні акценти розставляються у мовленні, бо, на його думку, це нормально для демократичної країни, коли акценти різні.

"Вони відображають різноманітність поглядів у суспільстві. Так, іноді не без певних викривлень, але це інформаційна робота в Україні та в інтересах нашого суспільства, як редакції бачать ці інтереси. А ось пул телеканалів Медведчука працював зовсім по-іншому – скоріше в пропагандистських інтересах держави-агресора та за схемами, які загрожували національній безпеці нашої держави. Саме тому був застосований механізм санкцій проти відповідних фізичної та юридичних осіб", - зазначив Подоляк.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Подоляк розповів, що в Службі безпеки України перевіряють бенефіціарів і тих, хто впливає на інформаційну політику "1+1".

Крім того, він підкреслював, що на сьогодні в Офісі Президента не бачать підстав для закриття інших телеканалів слідом за "112 Україна", NewsOne і ZIK.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих телеканалів.