Скасування переходу на зимовий та літній час: Стефанчук пояснив користь законопроєкту

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендує ухвалити за основу законопроєкт першого заступника Голови ВР Руслана Стефанчука про обчислення часу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Стефанчук у Фейсбуці.

"Комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу зареєстрований мною законопроєкт «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. № 4201). Одна з найбільших цінностей, яка є у світі, — це цінність часу. Під час напрацювання з колегами тексту цього законопроєкту ми враховували вимоги статті 92 Конституції України, відповідно до якої виключно законами України встановлюються одиниці часу. А також статті 3, яка визначає людину, її життя і здоров’я найвищою соціальною цінністю. Сезонне переведення стрілок годинників немає завдавати шкоди", - зазначив перший віцеспікер.

Стефанчук розповів, що направив листи до Національної академії наук та провідних медичних університетів України.

"Абсолютно всі, без винятку, висловили підтримку ідеї скасування сезонного переведення годинника, оскільки це негативно впливає на біоритми людини та, відповідно, на здоров’я людини", - наголосив політик.

Він нагадав, що у Європейському Союзі про скасування щорічного переходу на зимовий і літній час говорять уже не перший рік. А 26 березня 2019 року Європарламент підтримав ідею припинити сезонне переведення годинника з 2021 року.

Як зауважив Стефанчук, викладений у законопроєкті №4201 підхід відповідає і світовій практиці.

За його словами, економічна доцільність переведення стрілок годинників не доведена.

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Водночас перший заступник Голови ВР відзначив, що у разі необхідності при підготовці законопроєкту до другого читання деяким територіальним громадам можуть передбачити можливість запроваджувати регіональний робочий час.

"Також хочу нагадати, що після анексії Криму Російська Федерація одразу ж прийняла рішення та встановила на тимчасово окупованих територіях московський час. Наше завдання — встановити та закріпити єдиний київський час на всій території України без винятку", - підкреслив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує встановити й закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від сезонного переведення стрілок годинників.