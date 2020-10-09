В Україні пропонують встановити єдиний київський час

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук зареєстрував законопроєкт, який пропонує встановити й закріпити на території України єдиний київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинників.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на публічну сторінку Руслана Стефанчука у Фейсбуці.

"Сьогодні зареєстрував законопроєкт про «Про обчислення часу в Україні» (реєстр. номер 4201), яким передбачається встановлення й закріплення на території України єдиного київського часу та відмову від подальшого сезонного переведення стрілок годинників", - написав перший віцеспікер.

За його словами, ухвалення закону забезпечуватиме стабільний природній цикл життєдіяльності людини, сприятиме покращенню стану здоров’я і підвищенню працездатності населення.

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"Доведено: щорічний перехід на літній час і повернення на поясний негативно впливає на здоров’я людей: погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб", - зазначає Стефанчук.

Крім того, проєкт закону спрямований на протидію агресії з боку Російської Федерації.

"Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України протиправно встановлений час держави-агресора — Російської Федерації. Закріплення на всій території України єдиного київського часу дасть змогу зміцнити наші безпекові позиції та сприятиме деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій", - пояснив Стефанчук.

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Крім цього, підкреслює перший віцеспікер, законопроєкт сприятиме євроінтеграційним прагненням України. Адже 84 % відсотків жителів країн ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано Європейським Парламентом.

Згідно з даними на сайті Верховної Ради, законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні" одержано парламентом 9 жовтня і передано на розгляд керівництву ВР. Наразі текст законопроєкту і супровідні документи не оприлюднені.