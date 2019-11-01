У Канаді хочуть відмовитися від сезонного переведення годинників

До парламенту тихоокеанської канадської провінції Британська Колумбія внесено законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, автором законопроєкту є Генеральний прокурор провінції Девід Ебі.

У разі ухвалення, уряд Британської Колумбії отримає змогу вже наступного року відмовитися від щорічного переведення стрілок годинника на годину назад, аби провінція завжди залишалася у літній часовій зоні, яка отримає нову назву - Тихоокеанський час.

Мешканцям Британської Колумбії, однак, не слід очікувати миттєвих змін, оскільки в уряді хочуть узгодити скасування сезонного переведення годинників із американськими штатами Вашингтон, Орегон та Каліфорнія.

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Законодавці із цих штатів вже внесли законопроєкти, які б позбавили їх штати необхідності двічі на рік переводити стрілки годинників. Жоден із законопроектів, щоправда, ще не був ухвалений, і для набуття змінами чинності знадобиться ще й згода федеральної влади США.

Натомість, у Канаді провінційна влада наділена достатніми повноваженнями для самостійної зміни часу без погодження із Оттавою. Утім, із 13 провінцій та територій Канада лише Саскачеван повністю відмовився від сезонного переведення годинників.