У Канаді хочуть відмовитися від сезонного переведення годинників

У Канаді хочуть відмовитися від сезонного переведення годинників

Укрінформ
До парламенту тихоокеанської канадської провінції Британська Колумбія внесено законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, автором законопроєкту є Генеральний прокурор провінції Девід Ебі.

У разі ухвалення, уряд Британської Колумбії отримає змогу вже наступного року відмовитися від щорічного переведення стрілок годинника на годину назад, аби провінція завжди залишалася у літній часовій зоні, яка отримає нову назву - Тихоокеанський час.

Мешканцям Британської Колумбії, однак, не слід очікувати миттєвих змін, оскільки в уряді хочуть узгодити скасування сезонного переведення годинників із американськими штатами Вашингтон, Орегон та Каліфорнія.

Читайте також: У Німеччині виступають проти переведення годинників

Законодавці із цих штатів вже внесли законопроєкти, які б позбавили їх штати необхідності двічі на рік переводити стрілки годинників. Жоден із законопроектів, щоправда, ще не був ухвалений, і для набуття змінами чинності знадобиться ще й згода федеральної влади США.

Натомість, у Канаді провінційна влада наділена достатніми повноваженнями для самостійної зміни часу без погодження із Оттавою. Утім, із 13 провінцій та територій Канада лише Саскачеван повністю відмовився від сезонного переведення годинників.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-