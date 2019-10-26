У Німеччині виступають проти переведення годинників

У ніч на неділю європейські країни, так само як і Україна, переведуть годинники на годину назад, але багато кому це не подобається, насамперед, німцям.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Forsa, які наводить програма Tagesschau телеканалу ARD.

«Переведення годинників кожні півроку має багато критиків. Це призводить до безсоння, втрати концентрації та продуктивності, скаржаться вони. Особливо непопулярною зміна часу - серед німців: в опитуванні Forsa... за скасування виступало 79 відсотків опитаних», - зазначає ЗМІ.

Попри проведені дослідження у рамках ЄС та розмови навесні цього року щодо можливості відмовитися від переходу на зимовий та літній час уже цього року, навіть 2021 рік стає все більш малоймовірним, констатується у повідомленні. Незрозуміло, чи буде це питання навіть на порядку денному на наступному засіданні міністрів транспорту ЄС на початку грудня. Зараз багато залежить від позиції фінського головування.

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У ході інтернет-голосування, більшість респондентів якого склали саме німці, 84 відсотки висловилися за те, щоби час був одним. Австрія, яка у 2018 році перебирала головування у Раді ЄС, навіть внесла цю тему до свого списку пріоритетів, але не змогла досягти згоди між всіма країнами-членами, щоб запобігти появі «клаптиків» різних часових поясів.

Берлін підтримує відмову від переведення стрілок, однак відкритим залишається питання з яким часом залишитися. Німцям більше імпонує літній, тоді як природнім є зимовий.

Як повідомлялося, стрілку годинника слід перевести на годину назад у ніч на неділю, 27 жовтня, о 3-й годині.