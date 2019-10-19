Україна 27 жовтня переходить на зимовий час

В Україні з 27 жовтня 2019 року скасовується літній час шляхом переведення о 4 ранку годинникової стрілки на одну годину назад.

Про це повідомляється у зверненні до Державного комітету телебачення і радіомовлення України заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки у Facebook.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України" на території України 27 жовтня 2019 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад", - йдеться у розпорядженні.

Зазначається, що для вчасного інформування населення України про зміну порядку обчислення часу засоби масової інформації мають повідомляти про скасування літнього часу, зокрема, з 24 по 26 жовтня — щоденно.