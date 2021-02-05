Смартфони Google мірятимуть серцевий ритм завдяки штучному інтелекту

Камери, що встановлені на смартфонах Google Pixel, зможуть завдяки штучному інтелекту вимірювати серцевий ритм та частоту дихання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал iTnews.

Відповідні функції вже декілька років були доступними в додатках, які можна завантажити у Google Play та Apple Store. Однак, у 2017 році група дослідників встановила, що їхня точність залишається дуже низькою.

Тепер у Google розробили алгоритм на основі штучного інтелекту, який зможе точно показати результат вимірювання серцевого ритму та частоти дихання.

Зазначається, що користувачам, які хочуть виміряти серцевий ритм, необхідно буде покласти свій палець на об'єктив камери, а ритм дихання вимірюватиметься завдяки аналізу відео руху верхньої частини тулуба.

За словами представника компанії, помилка щодо результату серцевого ритму не перевищує близько 2%.

Компанія заявила, що функція першою стане доступною на смартфонах із операційною системою Android, проте не уточнила коли саме. Плани щодо доступності функції для користувачів iPhone поки що невідомі.

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Як повідомляв Укрінформ, «розумні-годинники» Galaxy Watch3 та Galaxy Watch Active2 південнокорейської компанії Samsung незабаром розпочнуть вимірювати кров’яний тиск та електрокардіографію користувачів на території Євросоюзу.