Штучний інтелект знайшов у пустелі Сахара близько 2 мільярдів дерев

Дослідники університету Копенгагена (Данія) із використаням технології машинного навчання та одного з найпотужніших у світі суперкомп’ютерів Blue Waters в Університеті Іллінойсу (США) виявили 1,8 мільярда дерев у африканській пустелі Сахара.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Доцент кафедри географії в Університеті Копенгагена Мартін Брандт розповіла, що найбільшим сюрпризом для дослідників стало виявлення кількох сотень мільйонів дерев на тій ділянці Сахари, де ніхто не очікував їх побачити.

«На більшості карт ці райони в основному без дерев. Але насправді це не так. Наш спосіб моніторингу дає змогу порахувати кількість дерев за межами лісів у всьому світі та дослідити їх роль у пом'якшенні деградації та зміни клімату», - сказала дослідниця.

Супутникові знімки стали найбільшим інструментом для підрахунку дерев у пустелі. Хоча лісові ділянки порівняно легко помітити з космосу, дерева, не зібрані в густі зелені скупчення, залишаються поза увагою. Саме тому, за словами Брандт, підрахунки були «надзвичайно далекими від реальних цифр і базувались переважно на прогнозах».

Дослідники вручну розмістили структури, які допомогли штучному інтелекту розпізнати дерева. Завдяки цьому вдалося виявити кожне дерево з розміром крони не менше 3 кв м на території 1,3 млн кв км — в основному в Сахарі та тропічній савані Сахель. Загалом науковці виявили понад 1,8 млрд дерев.

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Підрахунок дерев на планеті є ключовим для розуміння їх впливу на здоров’я нашої планети. Якщо кількість дерев можна нанести на карту, то і кількість вуглекислого газу, який вони поглинають — теж.

Видання зазначає, що онлайн-платформа Global Forest Watch, яку створив Всесвітній інститут ресурсів (WRI) у 2014 році, щорічно випускає карту світових дерев. Вона використовує дані супутників NASA Landsat.

Як повідомляв Укрінформ, Японія запустила новий супутник JDRS-1 для високошвидкісної передачі даних. JDRS-1 передаватиме на Землю оптичні та радіолокаційні дані з японських супутників збору інформації (IGS) та інші дані з наукових супутників.

Фото: Egmont Strigl/imageBROKER.com/Global Look Press