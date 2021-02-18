В Укрпошті пояснили вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ «тролінгом РФ»

Презентація нових марок, присвячених армії, була запланована на 23 лютого для того, щоб нагадати всім про ЗСУ та «‎потролити»‎ Російську Федерацію.

Як передає Укрінформ, про це написав директор АТ «‎Укрпошта»‎ Ігор Смілянський у Фейсбуці.

«‎Розуміючи, що це прикрий факт (відсутність у ЗМІ інформації про присвячену героям Небесної Сотні марку - ред.), але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки (присвячена Українській Армії і показує її нову форму - ред.) на 23 лютого. Чому? 1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск у будь-яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)»‎, - пояснив Смілянський.

Нові марки, присвячені ЗСУ Фото: Ігор Смілянський, Facebook

Він також додав, що експеримент вдався на 100%, але «тролінг, на жаль, зрозуміли не всі». За словами Смілянського, Укрпошта за цей тиждень випускає дві марки, і на ту, що присвячена героям Небесної Сотні в медіа не звернули увагу, хоча її випуск запланований на 19 лютого.

Марка, присвячена Героям Небесної Сотні Фото: Укрпошта

Очільник Укрпошти зазначив, що прийме рішення щодо зміни дати презентації до кінця 18 лютого.

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Як повідомляв Укрінформ, Збройні сили України 18 лютого висловили протест через обрання АТ «‎Укрпошта»‎ 23 лютого датою презентації поштових марок під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська»‎.

В Генштабі також заявили, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних сил, і запропонували перенести її на День українського добровольця - 14 березня.