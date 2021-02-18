В Укрпошті пояснили вибір 23 лютого для презентації марок про ЗСУ «тролінгом РФ»
Як передає Укрінформ, про це написав директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у Фейсбуці.
«Розуміючи, що це прикрий факт (відсутність у ЗМІ інформації про присвячену героям Небесної Сотні марку - ред.), але дзеркало є дзеркало, я вирішив призначити запуск другої марки (присвячена Українській Армії і показує її нову форму - ред.) на 23 лютого. Чому? 1) Гарний привід нагадати, що час перегортати сторінку історії і пишатись новою українською армією. І так – це тонкий тролінг сусідів, які, я впевнений, показали б цю марку. 2) Я дійсно хотів привернути увагу до нашої армії, і розумів, що запуск у будь-яку іншу дату буде непомічений (дивись вище приклад Небесної Сотні)», - пояснив Смілянський.
Він також додав, що експеримент вдався на 100%, але «тролінг, на жаль, зрозуміли не всі». За словами Смілянського, Укрпошта за цей тиждень випускає дві марки, і на ту, що присвячена героям Небесної Сотні в медіа не звернули увагу, хоча її випуск запланований на 19 лютого.
Очільник Укрпошти зазначив, що прийме рішення щодо зміни дати презентації до кінця 18 лютого.
Як повідомляв Укрінформ, Збройні сили України 18 лютого висловили протест через обрання АТ «Укрпошта» 23 лютого датою презентації поштових марок під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська».
В Генштабі також заявили, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних сил, і запропонували перенести її на День українського добровольця - 14 березня.