ЗСУ вимагає перенести із 23 лютого презентацію присвячених армії поштових марок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.
"Збройні сили України висловлюють рішучий протест проти обрання "Укрпоштою" дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська". 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.
Генштаб заявляє, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних сил. ЗСУ вимагає від Укрпошти відтермінувати дату презентації та першого погашення марок, присвячених армії. Перше погашення поштових марок зазначеної серії у генштабі пропонують приурочити до Дня українського добровольця - 14 березня.
Раніше, 17 лютого, Укрпошта повідомила про введення в обіг з 23 лютого поштових марок Збройні сили України. Сухопутні війська" із тиражем маркового аркуша 20 тис. примірників.