ЗСУ вимагає перенести із 23 лютого презентацію присвячених армії поштових марок

Збройні сили України висловили протест проти обрання АТ "Укрпошта" 23 лютого датою презентації поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці.

"Збройні сили України висловлюють рішучий протест проти обрання "Укрпоштою" дати 23 лютого для презентації і першого погашення поштових марок під назвою "Збройні сили України. Сухопутні війська". 23 лютого держава-агресор РФ, яка веде війну проти України, відзначає день захисника Вітчизни і день військової слави Росії. Тому ця дата є неприпустимою для промоції Збройних сил України та їх найбільш чисельного виду – Сухопутних військ", - йдеться у повідомленні.

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Генштаб заявляє, що дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом Збройних сил. ЗСУ вимагає від Укрпошти відтермінувати дату презентації та першого погашення марок, присвячених армії. Перше погашення поштових марок зазначеної серії у генштабі пропонують приурочити до Дня українського добровольця - 14 березня.

Раніше, 17 лютого, Укрпошта повідомила про введення в обіг з 23 лютого поштових марок Збройні сили України. Сухопутні війська" із тиражем маркового аркуша 20 тис. примірників.