Військові ЗСУ і НАТО разом підкорили засніжену Говерлу

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомила пресслужба оперативного командування "Північ".

"Офіцери оперативного командування "Північ" взяли участь у Першому міжнародному Союзницькому зимовому поході в гори "Загартовані війною". Військовослужбовці Збройних Сил України та колеги з Північноатлантичного Альянсу НАТО здійснили експедиційне сходження на найвищу точку України - гору Говерла", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що разом із кадровими військовими на вершину піднімались ветерани АТО/ООС, військовий капелан і представники громадських організацій.

За інформацією АрміяInform, сходження відбулося у надскладних кліматичних умовах. До участі в ньому долучилася 10-річна Ніколь Князєва - майстер спорту міжнародного класу, 28-разова рекордсменка національних і світових спортивних рекордів.

Експедиція проходила під контролем працівників ДСНС та рятувально-пошукової групи і тривала майже десять годин: вісім із них пішло на підйом і дві - на спуск.

На Говерлі військові підняли штандарти оперативних командувань ЗСУ та прапори країн-учасниць походу, а також провели молебень за загиблими воїнами в російсько-українській війні.

Як повідомлялося, перший похід "Загартовані війною" проходить на Закарпатті. Попереду в його учасників - відвідування визначних місць регіону та спілкування з представниками ЗМІ.

Фото: АрміяInform