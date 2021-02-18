Програма медгарантій: на лікування COVID-19 виділили 10 мільярдів

На лікування COVID-19 у межах Програми медичних гарантій виділено 10 мільярдів гривень.

Про це на брифінгу повідомила заступниця директора Департаменту замовлення медичних послуг та лікарських засобів Національної служби здоров'я Анна Хомчак, передає кореспондент Укрінформу.

"У Програмі медгарантій на 2021 рік передбачено продовження лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою за пакетом медичних послуг стаціонарного лікування до періоду закінчення карантину та місяця після нього, як це передбачено законом... Щодо коштів, то наразі це близько 10 мільярдів гривень, і ми моніторимо весь час ситуацію з COVID-19, оцінюємо, чи вистачить цих коштів, і будемо інформувати владу і громадськість щодо використання коштів за цим напрямком”, - сказала Хомчак.

За її словами, надалі НСЗУ буде пропонувати оплату тим закладам охорони здоров'я, які будуть готові до реагування на інфекційні захворювання, за окремим пакетом медичних послуг. Ці заклади будуть визначатися департаментами охорони здоров'я у регіонах.

Як повідомляв Укрінформ, Національна служба здоров'я України виплатила медичним закладам понад 19 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою у 2020 році.