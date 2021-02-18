Лікарням виплатили 19 мільярдів за допомогу пацієнтам з коронавірусом у 2020 році

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) виплатила медичним закладам понад 19 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19 у 2020 році.

Як передає Укрінформ, про це під час пресконференції повідомив т.в.о. голови НСЗУ Андрій Віленський.

"Фахівці Національної служби здоров’я України вперше в Україні розробили програму медичних гарантій для основних пакетів медичних послуг і, вже маючи цей інструмент, коли виникла потреба, розробили додатково 4 пакети послуг, які були спрямовані на оплату медичних послуг у зв’язку з наданням медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. За цими пакетами у 2020 році НСЗУ сплатила понад 19 млрд гривень", - сказав він.

Зокрема, НСЗУ виплатила понад 11 млрд гривень — лікарням, які надавали допомогу пацієнтам з COVID-19 у стаціонарних умовах, та більше 7 млрд гривень — центрам екстреної медичної допомоги. Також виплати отримали мобільні бригади, які відбирали у пацієнтів зразки для дослідження, та лікарні, які надавали допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою у квітні, але не були визначені як опорні медзаклади.

Як повідомляв Укрінформ, з квітня по грудень 2020 року до лікарень було госпіталізовано 253 тисячі пацієнтів з COVID-19. В середньому вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 становить 45 тисяч гривень.