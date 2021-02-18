Посольство Японії вітає вибори нового керівництва Наглядової ради НСТУ

У Посольстві Японії вітають чесні та прозорі вибори нових голови та секретаря Наглядової ради Суспільного мовлення.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці дипустанови у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми вітаємо чесні та прозорі вибори нового голови та секретаря Наглядової ради Суспільного мовлення. Незалежний мовник забезпечує контроль за владою, протидіє дезінформації та сприяє корисній демократичній дискусії», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України обрала свого голову та секретаря. Головою Наглядової ради НСТУ стала Світлана Остапа, секретарем Наглядової ради НСТУ став Вадим Міський. Голову і секретаря Наглядової ради НСТУ обрали терміном на два роки. У засіданні взяли участь 15 членів Наглядової ради НСТУ, двоє з них - в онлайн-режимі та оголошували свій вибір публічно. Інші члени Наглядової ради голосували, заповнюючи бюлетені.

На засіданні були присутні також представники Офісу Ради Європи, Представництва Євросоюзу та посольств, голова правління НСТУ Зураб Аласанія, члени правління НСТУ Микола Чернотицький та Інна Гребенюк, решта членів правління взяли участь у засіданні в онлайн-режимі.

Світлана Остапа делегована у Наглядову раду НСТУ від фракції «Голос». Вона заступниця шеф-редактора порталу «Детектор медіа», має звання заслуженого журналіста України, член Комісії з журналістської етики. З січня 2017 року по січень 2021 рік вона входила у перший склад Наглядової ради НСТУ, перші два роки була заступницею голови Тетяни Лебедєвої. 25 березня 2019 року Остапу обрали головою Наглядової ради НСТУ.

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Вадим Міський вдруге обраний у Наглядову раду НСТУ від сфери захисту прав дітей та молоді. Його двічі обирали секретарем Наглядової ради НСТУ - у 2017 та 2019 роках.

Наразі до складу Наглядової ради входять 15 членів, які вступили у повноваження 12 лютого.