Голова Держархіву: Новий законопроєкт має змінити підходи в роботі всієї сфери

Новий законопроєкт, що змінить підходи в роботі архівної сфери, підготовлений Держархівом, планується внести на розгляд Верховної Ради влітку цього року.

Про це повідомив під час презентації публічного звіту в Укрінформі голова Державної архівної служби Анатолій Хромов.

«Протягом 2020 року Укрдержархівом розроблено 18 проєктів нормативно-правових актів. Серед них один – абсолютно новий, комплексний законопроєкт, який має на меті змінити підходи в роботі державних архівів. В ньому будуть впроваджені нові дефініції, нові категорії, які використовуватимуться в діяльності архівних установ України. І ключове те, що ми намагаємося запровадити нові підходи», - розповів Хромов.

Він додав, що, зокрема, буде запроваджена зміна основного поняття «документ» на поняття «національні архівні інформаційні ресурси».

«Саме інформаційна складова і складова ресурсу, - тобто джерела, яке постійно може оновлюватись і наново використовуватись, - буде покладена в нову законодавчу архівну базу України», - наголосив голова Держархіву.

За його словами, в цьому законопроєкті імплементовано багато найкращих практик і політик архівної сфери, які вже працюють в Європейському Союзі.

«Законопроєкт внесений на опрацювання в Міністерство юстиції і, за планами уряду, буде поданий на розгляд до Верховної Ради влітку 2021 року», - додав Хромов. Він уточнив, що загалом національний архівний фонд налічує 82,7 млн одиниць зберігання - це різні документи на різних носіях, більшою мірою на паперових. І за цим критерієм Україна є однією з найбільших в архівному плані країн Європи.

«Державній архівній службі вдалося за рік суттєво зменшити або взагалі ліквідувати більшість кризових явищ, які існують у нашій сфері. А також створити передумови для подальшого всебічного розвитку архівної справи в Україні», - резюмував голова Держархіву, підбиваючи підсумки роботи відомства у 2020 році.