Верховний Суд підтвердив вирок агенту спецслужб РФ — 12 років тюрми

Верховний Суд підтвердив вирок викритому в Харкові організатору агентурної мережі російської військової розвідки у вигляді 12 років позбавлення волі за скоєння державної зради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно з повідомленням, контррозвідники спецслужби влітку 2017 року виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ жителя Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

Як нагадали в СБУ, Орджонікідзевським районним судом Харкова громадянина України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Харківський апеляційний суд 18 листопада 2019 року залишив вирок першої інстанції без змін.

«У лютому 2021 Верховний Суд також відмовив у задоволенні касаційної скарги», - підкреслюється в повідомленні.

Досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі триває.

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Співробітники СБУ встановили, що куратор групи знаходився у російському Бєлгороді. Українська спецслужба зафіксувала неодноразові «візити» ватажка групи до Росії для отримання завдань.

Під час обшуків за місцем проживання організатора правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. У засудженого також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з відомостями з грифом обмеження доступу. Виявлені адреси електронних скриньок мали паролі кодування даних для зв’язку з розвідкою РФ.

Співробітники СБУ також знайшли в одного із членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю та боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.