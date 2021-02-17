Президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення допомоги на дітей з тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт глави держави.

«Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо підвищення розміру допомоги на дітей із тяжкими хворобами, яким не встановлено інвалідність» № 1176-ІХ, ухвалений Верховною Радою 2 лютого 2021 року», - ідеться в повідомленні.

Документ підвищує розмір щомісячної державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, з одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку.

Закон набирає чинності з наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 2 лютого ухвалила Закон №2024 «Про внесення змін до статті 18-7 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами».

Ухваленим законом вносяться зміни до статті 18-7 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та слова «прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» замінити словами «не менше двох прожиткових мінімумів, встановлених для дітей відповідного віку».

Вказану допомогу отримають діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Передбачається, що закон набуває чинності з 1 січня 2022 року.