За пів року в Україні провели 14 операцій з трансплантації — МОЗ

За пів року в Україні було проведено 14 операцій з органної трансплантації. Зараз дві лікарні готуються до проведення трансплантації кісткового мозку дорослим пацієнтам.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Іващенко.

"За перші пів року (2020 року — ред.) в Україні було трансплантовано 4 серця, 9 нирок і одну печінку, що було здійснено за рахунок посмертного донорства. На даний момент ми розширили перелік закладів, що беруть участь в пілотному проєкті, і МОЗ веде активну роботу, щоб укласти договори для нових закладів, які увійшли в пілотний проєкт.

...В той же час досі в Україні ще не проводилася трансплантація кісткового мозку дорослому населенню від неродинного донора, алогенна трансплантація. І ми маємо надію і працюємо над тим, щоб в цьому році вперше така трансплантація була проведена в Украні і на даний момент два медичних заклади активно готуються до цього ", - сказав Іващенко.

Він додав, що в Україні понад 2 тисячі дорослих пацієнтів, які мають онкологічні, онкогематологічні захворювання або імунодефіцити, потребують трансплантації кісткового мозку.

Окрім цього, за словами Іващенка, планується протягом наступних двох місяців провести трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора для дітей. Пошук донорського матеріалу для цього, як зазначив Іващенко, буде здійснюватися через закордонні реєстри донорів.

З цією метою МОЗ внесло зміни до пілотного проєкту, які передбачають можливість здійснювати оплату донорського матеріалу за кордоном. Також МОЗ планує винести на засідання уряду постанову, яка врегульовує порядок ввезення такого донорського матеріалу в Україну без проведення додаткових процедур.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Кабмін ухвалив зміни до постанови про трансплантацію, якими передбачається можливість фінансування всіх витрат на проведення алогенної трансплантації кісткового мозку, в тому числі отримання донорського матеріалу.