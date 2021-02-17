Шерлок Холмс по-українськи: Рада знову взялась за приватних детективів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про приватну детективну діяльність".

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №3010 підтримали 334 народних депутати.

"Метою законопроєкту є законодавче врегулювання здійснення приватної детективної діяльності як одного з шляхів забезпечення конституційних гарантій людини та громадянина, суб’єктів господарювання приватного права на захист своїх законних прав та інтересів", - ідеться в пояснювальній записці.

Проєкт закону «Про приватну детективну діяльність» складається з 22 статей, що об’єднані у 5 розділів.

Проєкт регламентує сферу приватної детективної діяльності, зокрема види детективних послуг та суб’єктів їх провадження; кваліфікаційні вимоги до приватних детективів; основні права та обов’язки суб’єктів приватної детективної діяльності, у тому числі правові механізми захисту інтересів замовників детективних послуг.

У законопроєкті передбачені обов’язки суб'єкта приватної детективної діяльності з обліку наданих детективних послуг, зберігання конфіденційної інформації, захисту персональних даних, отриманих у процесі надання детективних послуг.

Також передбачається організація державного та громадського контролю за приватною детективною діяльністю.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2017 року парламент вже ухвалював закон "Про приватну детективну (розшукову) діяльність", проте роте 7 червня п'ятий Президент України Петро Порошенко його ветував.