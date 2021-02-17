До реєстру корупціонерів за місяць потрапили понад 470 осіб — НАЗК
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК у Фейсбуці.
«Відомості були внесені за результатами опрацювання 1029 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України», - йдеться у повідомленні.
Серед осіб, які потрапили до Реєстру, 104 притягнуто до кримінальної та 375 — до адміністративної відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Деякі особи притягалися до відповідальності по кілька разів.
Зазначається, що до кримінальної відповідальності протягом січня притягнуто: два депутати місцевих рад; один посадовець рядового і начальницького складу ЗСУ та військових формувань; один працівник органів Державної митної служби або атестований у складі Держмитслужби; один посадовець органів чи установ виконання покарань, слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, 6 працівників юридичних осіб публічного права.
Як повідомлялося, у 2020 році суд притягнув до відповідальності за корупцію 5 131 особу.