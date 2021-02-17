Малюська оголосив "великий розпродаж в‘язниць": першу вже виставили на аукціон

Фонд державного майна виставив на аукціон першу в’язницю, яка не використовується кілька років.

Про це у своєму фейсбуці написав Міністр юстиції Денис Малюська.

"«Великий розпродаж в‘язниць» дійшов до етапу першого аукціону. Якщо хто має зайвих 220 мільйонів та хоче придбати невеличку в‘язницю у кількох кілометрах від Києва - welcome за посиланням нижче", - написав він.

Відтак, за словами голови Мін'юсту, 70% надходжень від продажу витратять на розбудову нової в‘язничної інфраструктури, яка відповідатиме європейським стандартам, 30% - поповнить державний бюджет.

На сайті ФДМ повідомляється, що до подачі заявки на покупку в'язниці залишається 26 днів. Також є детальний опис об'єкта: розміри території та наявна інфраструктура. Розташована вона за адресою: Київська обл., м.Ірпінь, смт Коцюбинське, вул. Залізнична, 1.

Як повідомлялося, 6 серпня 2020 року Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи.

Наприкінці року Малюська анонсував приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць у 2021 році, публікацію комплексного Рейтингу в’язниць, відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури та початок будівництва нових слідчих ізоляторів.

Фото: ФДМ