Аукціони з продажу в’язниць стартують вже цього місяця - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська заявляє, що аукціони з продажу в’язниць розпочнуться в лютому.

Про це він сказав в інтерв’ю «Українському радіо», відео якого опубліковане в Ютубі Міністерства юстиції України, передає Укрінформ.

«Ми очікуємо, що аукціони розпочнуться в цьому місяці, в лютому. Напевно, що оголошення про початок таких аукціонів буде десь за тиждень, за два. Тобто, процес вже розпочався, ми документи на приватизацію першої в’язниці вже передали у Фонд держмайна цієї п’ятниці… До кінця березня, я думаю, ми будемо розуміти, хто покупець і яку суму він заплатить», - сказав Малюська.

Як повідомлялося, 6 серпня 2020 року Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги була виставлена будівля державної установи «Ірпінський виправний центр» (№ 132).

Наприкінці року Малюська анонсував приватизацію щонайменше чотирьох в’язниць у 2021 році, публікацію комплексного Рейтингу в’язниць, відкриття нових об’єктів в’язничної інфраструктури і початок будівництва нових слідчих ізоляторів.