В НАБУ прокоментували звинувачення Степанова щодо розслідування закупівлі вакцин

Національне антикорупційне бюро відповіло на звинувачення міністра Охорони здоров’я Максима Степанова, який назвав справу щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 "вирішенням вузько політичних речей".

Про це передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У відомстві підтвердили, що розпочали досудове розслідування за фактами можливих зловживань при закупівлі вакцин проти COVID-19. Підставою стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані внести до ЄРДР.

"У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні. Особливо наголошуємо, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації", - йдеться у повідомленні.

Також у НАБУ запевнили, що наразі детективами не здійснювалося жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України.

"НАБУ й надалі досліджуватиме факти можливих зловживань у всіх соціально значущих сферах суспільного життя і радить топпосадовцям, підслідним Бюро, не маніпулювати фактами, натомість ефективно виконувати покладені на них обов'язки", - додали в бюро.

Як повідомляв Укрінформ, в.о. голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук 10 лютого заявив, що Національне антикорупційне бюро з 3 лютого розслідує кримінальне провадження щодо закупівлі вакцин.

30 грудня 2020 року Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що вартість закупівлі вакцини завищено.

16 лютого Степанов заявив, що підозри щодо махінацій із закупівлями вакцин проти COVID-19 безпідставні, а «мета, яку переслідують автори подібних заяв НАБУ, нічого спільного не має з українською, патріотичною метою. Це суто вирішення своїх вузько політичних речей».

Фото: nabu.gov.ua