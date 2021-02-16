Шкарлет анонсував законопроєкт щодо професійної освіти

Міносвіти спільно з профільним комітетом ВР розпочали роботу над новим законопроєктом щодо професійної (професійно-технічної) освіти. Документ має бути спрямований винятково на розвиток та належне функціонування закладів профтехосвіти й враховувати цінність інших сфер освіти.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки, на цьому наголосив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«МОН спільно з народними депутатами-членами Комітету з питань освіти, науки та інновацій розпочали роботу над підготовкою нового законопроєкту про професійну освіту. Він врахує положення, закладені в попередніх двох законопроєктах, та доповнить їх. Також МОН долучає до напрацювання проєкту Закону компетентних фахівців. Законопроєкт ґрунтуватиметься на європейських стандартах у цій сфері та практиці українських стейкхолдерів», – сказав Шкарлет.

За його словами, для створення ефективної системи закладів професійної освіти буде запропоновано нову модель управління та фінансування з регіонального рівня. Необхідно також передбачити оновлення навчальної та соціальної інфраструктури закладів професійної освіти із залученням інвестицій.

Окрім того, Шкарлет звернув увагу на те, що система професійно-технічної освіти потребує кардинального вдосконалення. Україні бракує кваліфікованих робочих кадрів. Криза професійної освіти зумовлена певними глобальними чинниками, зокрема демографічним спадом, який спостерігається як в Україні, так і у світі. Тому постала потреба в модернізації профосвіти для сталого розвитку суспільства.

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«Минулого року за участю Президента України було представлено план заходів із розвитку професійної освіти в Україні. Потім разом із фахівцями напрацьовано Стратегію розвитку професійно-технічної освіти. Сьогодні основні тренди в бізнесі – це запровадження раціональних моделей споживання і виробництва, перехід на цифрову економіку, забезпечення можливостей для навчання людини впродовж життя. Наша Стратегія є відповіддю на цей запит. Наразі вона опрацьовується для ухвалення урядом. Ці кроки важливі, проте їх замало. Потрібно закріпити зміни на законодавчому рівні», – наголосив міністр.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти про професійну (професійно-технічну) освіту.