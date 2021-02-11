МОН не планує закривати спецзаклади освіти

МОН не планує закривати спецзаклади освіти

Укрінформ
Міністерство освіти та науки не вбачає за доцільне закривати спеціальні заклади освіти, де надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МОН, про це на засіданні Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

«МОН не вбачає за доцільне закриття спеціальних закладів освіти, в яких надаються високоспеціалізовані освітні послуги для дітей зі складними фізичними та інтелектуальними порушеннями. Їх діяльність ґрунтується на світовому досвіді. Такі заклади освіти з високим кадровим і технічним потенціалом мають стати майданчиком для розвитку інклюзивної освіти», - зазначив Шкарлет.

Зокрема, міністр запропонував виключити спеціалізовані заклади освіти та ліцеї з переліку закладів освіти, які мають змінити особливості своєї діяльності до 2026 року. Така необхідність обумовлена специфікою освітнього процесу при влаштуванні дітей до пансіонів цих закладів.

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Шкарлет також повідомив, що за статистикою збільшення кількості дітей майже в п’ять разів в інклюзивних класах за останні 5 років не вплинуло на контингент учнів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів.

Міністр також повідомив, що у 2021 році одним з пріоритетів МОН у сфері інклюзивної освіти є затвердження Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2021–2031 років.

Окрім цього, планується оновлення змісту освіти для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення новими підручниками посібниками, створення ефективної моделі надання освітніх послуг у закладах охорони здоров’я; розроблення методичних рекомендацій щодо застосування рівнів підтримки в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (групах) та їх застосування.

Шкарлет звернув увагу на те, що виконання стратегії має здійснюватися після забезпечення місцевими органами влади додаткової підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, за умови реалізації таких заходів: створення доступної інфраструктури; долучення педагогічних працівників (тифлопедагогів, сурдопедагогів, корекційних педагогів для навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку) та медичних і соціальних фахівців для надання відповідних послуг за місцем проживання.

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