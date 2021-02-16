«П’ять свобод» для чотирилапих: зоозахисники закликають Раду не вертати тварин на вулиці

Верховна Рада України має дотримуватись європейських цінностей при формуванні законодавства щодо поводження з тваринами.

На цьому наголосила голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин» Олена Косенчук на пресконференції в Укрінформі.

За словами Косенчук, зоозахисники висловлюють занепокоєння щодо законопроєктів №№2351 та 3796, якими передбачено повертати безпритульних тварин на вулицю після хірургічної кастрації замість того, щоб після відлову розміщувати їх у притулках та підшуковувати власників.

«У європейських країнах, а також в США, Канаді, Ізраїлі та Австралії метод «вилов-стерилізація-повернення» щодо бездомних собак ніколи не застосовувався. Його безрезультатно намагалися застосовувати в Румунії, Італії, Іспанії. Та, наприклад, у Румунії після загибелі чотирирічної дитини в 2013 році і величезного мітингу на головній площі Бухареста, тому що вулиці були заповнені зграями безпритульних собак, було запроваджено тимчасове розміщення собак в притулку з метою пошуку власника та евтаназію після закінчення цього терміну», - розповіла Косенчук.

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Вона зазначила, що практика повернення стерилізованих собак на місце вилову застосовується здебільшого у слаборозвинутих країнах, де в принципі немає культури утримання хатніх тварин.

«Донині в усьому світі немає жодних підтверджених або наукових даних про те, що впровадження методу «вилов-стерилізація-повернення» щодо безпритульних собак призвело до скорочення їх чисельності. Але є багато прикладів різних країн, коли цей метод призвів до суттєвого погіршення проблеми безхатніх тварин», - наголосила зоозахисниця.

На її переконання, закріплення такого методу на законодавчому рівні є "безвідповідальним" і "аморальним".

Вона нагадала, що існує відповідна концепція Всесвітньої організації захисту тварин (WSAP), яка об’єднує понад 900 організацій у 150 країнах, що сповідують принципи «П’яти свобод» для тварин, утримуваних людьми: свобода від голоду і спраги; від дискомфорту; від болю, травм і хвороб; від страху та стресу; свобода природної поведінки.

«Ці «П’ять свобод» включені у Всесвітню декларацію благополуччя тварин (Universal Declaration on Animal Welfare) і відображені у Європейській конвенції про захист домашніх тварин, яку ратифікувала й Україна. І ці «П’ять свобод» повністю нівелюються і не беруться до уваги в законопроєктах №№ 2351 та 3796», - наголосила Косенчук.

Вона нагадала, що Україна взяла курс на євроінтеграцію, тому парламент має дотримуватись європейських цінностей при формуванні законодавства щодо поводження з тваринами.

Зоозахисники також застерігають, що безпритульні тварини поширюють дуже небезпечні зоонозні захворювання, як-от: правець, лептоспіроз, трихінельоз, токсоплазмоз, ехінококоз, гельмінтози, дерматози, та насамперед - сказ. Тому узаконення мешкання безпритульних собак та котів на вулиці є вкрай безвідповідальним вчинком.

Голова ГО «Центр відповідального ставлення до тварин» зачитала резолюцію Всеукраїнського з`їзду зоозахисних та природоохоронних організацій України, учасники якого, зокрема, звертаються до Верховної Ради з пропозицією відкликати «небезпечні для людей, жорстокі для безпритульних тварин, убивчі для довкілля, мисливської та інших галузей тваринництва законопроєкти».

Фото: Олена Худякова