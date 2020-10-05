У центрі Києва зоозахисники вимагали заборонити полювання та евтаназію тварин

На Майдані Незалежності в Києві відбулась акція, учасники якої вимагали оголосити поза законом в Україні полювання, а також діяльність хутрових ферм.

Як передає кореспондент Укрінформу, участь у заході взяли кількасот осіб.

Вони закликали Верховну Раду пришвидшити розгляд законопроєкту №2360 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання хутрового виробництва в Україні", який забороняє діяльність хутрових ферм.

Окрім того, активісти вимагали припинити використання тварин у цирках, контактних зоопарках, дельфінаріях, заборонити фотопослуги з тваринами, а також полювання та евтаназію безпритульних тварин.

Акція "Стань на захист тварин!" на Майдані Незалежності / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

Зоозахисники мають на меті привернути суспільну увагу до проблеми жорстокого поводження з тваринами в Україні. Зокрема вони закликають припинити тестування косметики та побутової хімії та загалом заборонити проведення експериментів на тваринах, припинити виробництво фуа-гра і посилити захист сільськогосподарських тварин.

Разом із цим зоозахисники виступають за створення локальних муніципальних служб порятунку тварин, центрів реабілітації для тварин, вилучених із заборонених сфер діяльності, та обладнання майданчиків для вигулу хатніх улюбленців.

Ще однією вимогою є введення вегетаріанського меню в навчальних закладах, оскільки, на думку зоозахисників, у дітей має бути вибір.

Організаторами заходу виступила низка українських зоозахисних організацій.

Як повідомляв Укрінформ, 4 жовтня відзначається Всесвітній день тварин, покликаний привернути увагу людства до прав тварин та їхнього добробуту.