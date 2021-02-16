Україна може ділитися з іншими державами досвідом боротьби з фейками – МКІП

Україна має достатній досвід боротьби з дезінформацією, аби ділитися ним з іншими державами.

Про це заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко сказав на міжнародному онлайн-семінарі "Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Імовірно, саме Україна є країною на межі, на кордоні із Росією. Країна, яка значною мірою найбільше отримує дезінформаційних хвиль і найбільше має досвіду у протистоянні цьому (дезінформації - ред), має чим поділитися, і думаю, через певний час роботи Центру протидії дезінформації ще більше матиме досвіду та практики, щоб ділитися з іншими країнами”, - сказав Шевченко.

За його словами, дезінформація та фейки — явище не нове, усі країни так чи інакше стикалися з ним. “Навряд чи можна сказати, що хтось має ідеальний рецепт (протидії цьому - ред.)”, - сказав заступник міністра.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що в Україні з березня розпочне працювати Центр протидії дезінформації.

Читайте також: Євросоюз започатковує два проєкти з протидії фейкам в Україні

Як повідомлялось, онлайн-семінар "Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти" проходить 16-17 лютого. Під час заходу міжнародні експерти представлять приклади підходів на рівні державної політики, законодавства та стратегій протидії дезінформації у традиційних та нових медіа, стратегічний підхід ЄС, стандарти Ради Європи та підходи європейських країн до боротьби з дезінформацією. Представники онлайн-платформ, громадянського суспільства, суспільного мовлення та урядів представлять свої практики боротьби з дезінформацією.