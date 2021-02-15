Абоненти Київстар переказали майже 3,5 мільйона на медобладнання для дитячих онколікарень

Абоненти мобільного оператора «Київстар» за два роки реалізації проєкту «Дитяча надія» від Міжнародного благодійного фонду «Українська біржа благодійності» переказали майже 3,5 млн грн на придбання обладнання в дитячі онколікарні.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Сьогодні відзначають Міжнародний день онкохворої дитини. Вже понад 2 роки Київстар спільно з МБФ «Українська біржа благодійності» реалізують ініціативу «Дитяча надія», в рамках якої абоненти мобільного оператора надсилають благодійні кошти через SMS для допомоги дітям з онкозахворюваннями. За цей час для напряму було надіслано 198 тисяч благодійних SMS, завдяки яким зібрано майже 3,5 мільйона гривень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила директор з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш, за час існування «Дитячої надії» абоненти Київстар подарували шанс на життя багатьом хворим малюкам, адже близько 6 тисяч дітей з онкологічними захворюваннями щороку проходять діагностику та лікування у закладах, до яких передано обладнання в рамках проєкту. «Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, які підтримують ініціативу та стають справжньою дитячою надією!», – сказала Захараш.

У пресслужбі розповіли, що у рамках корпоративного волонтерства Київстар для співробітників компанії створив також спеціальну сторінку на платформі dobro.ua, аби об’єднати зусилля та зібрати кошти для напряму «Допомога дітям з онкозахворюваннями». Кожен охочий може підтримати ініціативу та довести, що разом можна робити великі добрі справи. Збір коштів триватиме тиждень, і всі зібрані гроші будуть розподілені УББ до активних проєктів «Дитячої надії», яким необхідна додаткова фінансова підтримка.

Загалом, за інформацією Київстар, на зібрані кошти в рамках проєкту було придбано необхідне медичне обладнання для 15 відділень медичних закладів, у яких лікують онкохворих дітей. Незабаром нове обладнання буде передано ще до 2 відділень. Також нещодавно у Національному інституті раку завдяки «Дитячій надії» була відкрита унікальна сенсорна кімната психологічного розвантаження для онкохворих малюків та їхніх рідних.

«Ми натхненні тим, що разом із Київстар створили зручний, швидкий та якісний механізм допомоги медичним закладам у різних кутках нашої країни. Багато дитячих лікарень отримали допомогу, яка дозволяє медикам рятувати життя цих малюків, покладаючись не лише на свій досвід та удачу, а й на сучасне медичне обладнання. Продовжуймо бути дитячою надією разом!» - наголосила, своєю чергою, директор платформи dobro.ua, МБФ «Українська біржа благодійності» Ірина Гуцал.

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Як повідомляв Укрінформ, основна мета проєкту «Дитяча надія» - допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями, забезпечуючи лікарні необхідним обладнанням. МБФ УББ провели моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знають їхні реальні потреби. Фонд не тільки допомагає лікарням з необхідним обладнанням, а й купує витратні матеріали до наявного та нового медичного обладнання, робить ремонт обладнання, що вийшло з ладу.

Завдяки невеликим SMS-пожертвам вдалося зібрати понад 6,5 мільйонів гривень, а допомогу вже отримали 29 відділень українських лікарень. За два роки існування ініціативи відправлено понад 330 тисяч благодійних SMS, дитячою надією стали 122 тисячі абонентів Київстар, 16 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям. Середній розмір пожертви через SMS становить 15 гривень.

Всі абоненти передплаченого зв’язку Київстар мають можливість обрати напрямок допомоги (онко чи кардіо), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн. Кошти, які абоненти жертвують через SMS, не обтяжуються податками - 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту.

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