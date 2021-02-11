Національний телеком-оператор «Київстар» передав 12 українським лікарням за підтримки Благодійного фонду «Твоя опора» 55 кисневих концентраторів.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Київстар передав лікарням 55 кисневих концентраторів. Це обладнання, що допоможе у лікуванні пацієнтів із кисневою недостатністю, вже отримали 12 лікарень Києва та Київщини, Черкас, Чернівців, Вінниччини, Полтавщини та Луганщини, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Хмельниччини”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, великий бізнес допомагає суспільству долати пандемію коронавірусу, а тому компанія Київстар продовжує, як і минулого року, займатися благодійністю і надавати необхідне обладнання для боротьби із пандемією COVID-19. “Минулого року Київстар уже передав 10 апаратів штучної вентиляції легень Savina 300 Select із витратними матеріалами до них, 20 моніторів пацієнта Vista 120 та 6851 багаторазових захисних костюмів для медичних працівників у 30 опорних лікарень. Я впевнений, людство подолає пандемію, а це обладнання і надалі рятуватиме життя пацієнтів”, – сказав він.

За інформацією пресслужби, кисневі концентратори «Біомед» JAY-10 отримали Калинівська центральна районна лікарня, Спеціалізована медико-санітарна частина м. Нетішин, Білоцерківська міська лікарня № 3, Київська міська клінічна лікарня № 4, Ірпінська центральна міська лікарня, Кам'янська міська лікарня № 7, Полтавська 3-я міська клінічна лікарня, Лохвицька районна лікарня, Черкаська центральна районна лікарня, Гайворонська центральна районна лікарня, Чернівецька обласна клінічна лікарня, Новопсковське територіальне медичне об'єднання

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Благодійну ініціативу Київстар було реалізовано за підтримки БФ «Твоя опора», який провів моніторинг медичних закладів, що приймають хворих на коронавірус. Фонд має надійну репутацію та проходить щорічний аудит діяльності, розповіли в компанії.

«Під час коронавірусу ускладнюється дихання та може початися гіпоксія, яка призводить до серцевої недостатності. Тому кисневі концентратори допоможуть хворим на COVІD-19 у разі ослабленого дихання та під час відновлювального періоду. Завдяки благодійній допомозі Київстар ми закупили це обладнання, оскільки воно потрібне майже кожній лікарні. Я впевнена, що спільними зусиллями ми подолаємо пандемію», – зазначила засновниця фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

У Київстар запевнили, що усі благодійні організації, з якими співпрацює оператор, пройшли ретельні перевірки на міжнародному рівні групи VEON щодо етичності ведення своєї діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, торік, крім благодійної допомоги, компанія Київстар також надавала підтримку суспільству та країні у боротьбі з COVID-19 у вигляді послуг зв’язку та безоплатних сервісів. Зокрема, за час карантину допомогу бонусами на рахунок отримали близько 70 тисяч медиків, а на 3 літніх місяці їм було надано доступ до безлімітного інтернету. Загальна сума підтримки становила приблизно 80 млн грн.

Фото з відкритих джерел