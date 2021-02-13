Рада скасувала акредитацію телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна» - депутат

Підсанкційні телеканали NewsOne, ZIK і «112 Україна» позбавлено акредитації у Верховній Раді.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат від «Голосу» Роман Лозинський у Фейсбуці.

«Минулого тижня я звернувся до спікера Разумкова та голови апарату ВРУ Теплюка з вимогою скасування акредитації для ZІK, NewsOne i «112». Згодом підкріпив ці звернення виступом з трибуни», - зазначив депутат і підкреслив, що нині «справу зроблено».

Зокрема, за його словами, у цих телеканалів «забрали акредитацію на ведення журналістської діяльності в стінах Верховної Ради».

Депутат назвав це рішення справедливим, наголосивши, що ці телеканали займалися «лише підривною діяльністю і дискредитацією проукраїнських сил парламенту».

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та «112 Україна», а також їхнього власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого мовлення NewsOne, ZIK та «112» вже було припинено.