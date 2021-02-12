«Обіцяємо теплий прийом»: Киву запросили до Львова, щоб більше дізнався про Бандеру

Голова Львівської ОДА Максим Козицький запросив народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву до Львова, дізнавшись, що нардеп хоче допомогти вандалам, які облили фарбою пам’ятник Степану Бандері.

Про це очільник Львівщини написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива шукає контакти осіб, які облили фарбою пам'ятник Cтепану Бандері у Львові. Хоче їм юридично допомогти та називає їх героями. Я маю іншу пропозицію до нардепа - особисто приїхати до Львова, щоб трохи більше дізнатися про постать провідника ОУН. Обіцяємо теплий та гарячий прийом! Проявіть справжню мужність не лише на телебаченні та у своїх відосиках, пане Киво!», - написав Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 5 лютого невідомі облиличервоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Напередодні зловмисників затримала поліція, вони виявилися уродженцями Хмельниччини, студентами одного зі львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки. Ймовірно, вони провели акт вандалізму на замовлення.