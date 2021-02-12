«Обіцяємо теплий прийом»: Киву запросили до Львова, щоб більше дізнався про Бандеру
Про це очільник Львівщини написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива шукає контакти осіб, які облили фарбою пам'ятник Cтепану Бандері у Львові. Хоче їм юридично допомогти та називає їх героями. Я маю іншу пропозицію до нардепа - особисто приїхати до Львова, щоб трохи більше дізнатися про постать провідника ОУН. Обіцяємо теплий та гарячий прийом! Проявіть справжню мужність не лише на телебаченні та у своїх відосиках, пане Киво!», - написав Козицький.
Як повідомляв Укрінформ, вночі 5 лютого невідомі облиличервоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Напередодні зловмисників затримала поліція, вони виявилися уродженцями Хмельниччини, студентами одного зі львівських навчальних закладів, віком 19 та 24 роки. Ймовірно, вони провели акт вандалізму на замовлення.