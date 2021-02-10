Поліція відкрила справу на «тітушок», яких блокував Нацкорпус у Києві

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо осіб, яких Національний корпус заблокував у будівлі за адресою Тверський тупик, 3.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба поліції Києва.

"Слідчі поліції Києва за повідомленням про намір вчинення хуліганських дій у Печерському районі столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 (Готування до кримінального правопорушення) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, наразі поліцейські проводять обшук у примішенні на вулиці Тверський тупик. Окрім цього, правоохоронці встановлюють анкетні дані осіб, які перебувають за вказаною адресою, та мету їх прибуття.

У Києві Нацкорпус блокував "тітушок" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як передає кореспондент Укрінформу, Нацкорпус повідомив, що за адресою Тверський тупик, 3, імовірно розташовується "база ОПЗЖ", де начебто зібралися "тітушки".

Поліція вивела та посадила в автозаки кількадесят чоловіків. Від представників Нацкорпусу лунали образливі вигуки на адресу затриманих. Активісти скандували "Тітушки Киви-Медведчука".

Правоохоронці щільним кордоном відгородили кілька сотень представників Нацкорпусу від приміщення бази, де перебували чоловіки, щоб провести затриманих до автозаків.

Нацкорпус стверджує, що тітушки зокрема брали участь у проплачених мітингах ОПЗЖ, ініційованих на підтримку закритих рішенням РНБО проросійських телеканалів.

У чоловіка активісти знайшли дозвіл на зброю та зошит із записами, де, зокрема, згадується «ОПЗЖ», зазначені розцінки за роботу.

«Платили 10 тис грн. в місяць, зарплата. Задачі різні ставили. В основному підтримка мітингів», – розповів тітушка.

Депутат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива в прямому ефірі у Фейсбуці сказав, що в заблокованій будівлі розміщується спортивна база українських боксерів.

Як повідомлялося, близько 15.00 на спецлінію поліції надійшло повідомлення про зібрання невідомих людей на перехресті вулиць Іоанна Павла II та Перспективної, що в Печерському районі Києва.

На місце події направлено додаткові наряди правоохоронців, спецпризначенців та слідчо-оперативну групу територіального управління поліції.