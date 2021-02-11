Поліція впіймала вандалів, які облили фарбою пам’ятник Бандері у Львові

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Слідчі Нацполіції Львівської області підозрюють двох осіб у кримінальному правопорушенні за фактом осквернення пам’ятника Степану Бандері. За їхнім місцем проживання проведені обшуки та вилучено речові докази, які підтверджують їх вину. Також зараз проводиться розшук особи, яка може бути ймовірним замовником злочину», - написав Козицький.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 5 лютого невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові. Двох зловмисників зафіксували камери спостереження.

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За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.