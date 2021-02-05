У Львові облили фарбою пам’ятник Бандері

Вночі 5 лютого невідомі облили червоною фарбою пам’ятник Степану Бандері у Львові.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко, передає Укрінформ.

«Вночі невідомі облили пам’ятник Степану Бандері невідомим розчином», - написав Москаленко.

Працівники районної адміністрації займаються відновлення і очисткою пам’ятника. Відповідну заяву скерували в поліцію.

В поліції зазначили, що повідомлення про акт вандалізму надійшло о 2.20. Попередньо відомо, що невідомі особи кинули в пам'ятник щонайменше дві пляшки з червоною фарбою.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури № 2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.