У Бабиному Яру вандали розбили пам'ятну плиту з іменами учасників ОУН

У Бабиному Яру в Києві вандали розбили пам’ятну плиту з іменами учасників похідної групи ОУН, розстріляних нацистами у 1941-1942 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак у Фейсбуці.

«У Бабиному Яру вчинено акт вандалізму. Так звані «невідомі особи» розбили пам’ятну плиту, на якій закарбовані імена учасників похідної групи ОУН, яких німці розстріли у 1941-1942 роках», - написав він.

Червак зазначив, що пам’ятна плита розміщена біля Пам’ятного хреста, встановленого у 1992 році на честь Олени Теліги і українців – жертв Бабиного Яру.

«Уже не вперше паплюжиться святе для кожного українця місце. Пам’ятний хрест неодноразово підпалювали, намагалися зрізати, плити трощили і обливали фарбою. І жодного разу поліція не знаходила злочинців», - заявив він.

Голова ОУН наголосив, що пам'ятну плиту з іменами буде відновлено.

«Очевидно, що акт вандалізму вчинили вороги незалежної України, які бояться українських націоналістів навіть мертвими. Плиту відновимо, пам'ять збережемо, ворогів покараємо», - написав він.