Осквернення меморіалу Небесної сотні у Києві: поліція затримала підозрюваного

За підозрою у вчиненні хуліганських дій на алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські затримали 21-річного студента.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає Укрінформ.

«У результаті проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками Печерського управління поліції за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення затримано 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, свої дії затриманий пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

У межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини скоєного. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 жовтня молодик справив природну нужду біля народного меморіалу з портретами Героїв Небесної сотні у Києві. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій.