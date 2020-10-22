У Києві осквернили пам’ятник Небесній Сотні, поліція відкрила справу

У Києві осквернили пам’ятник Небесній Сотні, поліція відкрила справу

Укрінформ
Київські поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганських дій на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Сьогодні вночі на спецлінію 102 від представника волонтерської групи надійшло повідомлення про те, що у телеграм-каналі одного з інформаційних порталів розміщене відео, де невідомий чоловік справляє природну потребу на Алеї Героїв Небесної Сотні. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група для проведення першочергових слідчих дій”, - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські опитали можливих свідків інциденту та ретельно оглянули місце злочину. Відділ дізнання Печерського управління поліції розслідує кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Києві неадекватний чоловік осквернив пам'ятник Героям Небесної Сотні.

Як повідомлялося, столичні слідчі поліції за фактом побиття співробітника столичної лікарні пацієнтом під час огляду відкрили кримінальне провадження.

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