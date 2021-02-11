Шкарлет назвав заяви про впровадження в школах християнської етики фейком

Інформація про впровадження в закладах загальної середньої освіти предмету "Християнська етика" не відповідає дійсності.

Про це міністр освіти та науки Сергій Шкарлет сказав в інтерв’ю виданню Новое время, передає Укрінформ.

"Це неправда, це такий самий фейк, як про 10-11 класи, що діти туди не попадуть. Є дисципліна етика, в типовій освітній програмі вона зазначена ", - сказав Шкарлет.

За його словами, вчитель або школа на основі типової освітньої програми можуть формувати різні варіанти предмету етика.

Також Шкарлет назвав фейковою інформацію про припинення набору в 10-11 класи в деяких школах.

"Я думаю, це фейкова інформація... Старша профільна школа починає працювати виключно з 2027 року", - сказав Шкарлет.

За його словами, якщо адміністрація навчальних закладів повідомляє про таке батькам, то це відповідальність керівників навчальних закладів.

"Якщо повідомили, то це відповідальність керівника цього закладу - чому з вересня школа має бути закритою (мається на увазі 10-11 класи - ред.) . Законодавчо ніде таких ініціатив не закріплено. Є певний експеримент стосовно профільності, класи можуть переформатовуватися, але це не означає, що в 10-11 класи не буде набору. Можливо буде набір профілю - хімічний, фізичний, математичний чи мовний профіль. Але немає ніяких законодавчих ініціатив стосовно заборони дитини прийти в 10 клас", - сказав Шкарлет.

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Як повідомлялося, МОН пропонує зробити факультативи, зокрема "Основи християнської етики" або "Біблійна історія та християнська етика", постійними дисциплінами, за які ставитимуть оцінки і виноситимуть у табель.