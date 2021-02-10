Радник ООН сказав, як в Україні можна поліпшити ситуацію з інтеграцією біженців
Як передає Укрінформ, про це розповів в ефірі телеканалу "Дом" старший радник з правових питань Представництва Агентства ООН у справах біженців Юг Біссо.
"В Україні ситуація з інтеграцією біженців залишає бажати кращого. Про них мало хто знає, й інтерес суспільства до них невеликий", - вважає експерт.
Поліпшити ситуацію з інтеграцією біженців в нашій країні, на думку Біссо, допоможе ухвалення відповідного закону Верховною Радою.
"Питаннями біженців займається тільки Міграційна служба — цього недостатньо", — заявив старший радник Представництва Агентства ООН.
За його даними, найбільше біженців в Україні — з Афганістану, трохи менша кількість вихідців із Сирії, Центральної Азії та Африки. Є й біженці з Росії — це активісти та блогери, які шукають притулку від переслідувань режиму. Половина людей, які перебувають в Україні, вже отримали статус біженця. Друга половина — ще в процесі його отримання.