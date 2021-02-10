МКІП активно працює над створенням Центру протидії дезінформації – Шевченко

У Міністерстві культури та інформаційної політики активно працюють над ідеєю створення Центру протидії дезінформації, який є для них одним із ключових пріоритетів.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Ми, як Міністерство культури та інформаційної політики, маємо розбудувати потужний Центр протидії дезінформації як один з наших ключових напрямків, який має забезпечити співпрацю між усіма суб’єктами, особливо громадськими, фактчекінговими організаціями, які роблять цю роботу. Він має бути майданчиком для обговорення пошуку рішень у боротьбі з дезінформацією. Я впевнений, що їх можна знайти дуже багато – нових і креативних», - сказав Шевченко.

Він зазначив, що питання дезінформації є надзвичайно важливим з огляду на агресію Російської Федерації, і над опрацюванням ідеї створення такого центру у МКІП активно працюють вже кілька місяців, зараз вона на рівні концепту, фіналізується наказ міністра про затвердження центру.

За словами Шевченка, у своїй роботі над проєктом вони покладаються на ті громадські ініціативи, які є надзвичайно успішними з виявлення дезінформації та фейків.

«Щодо наших планів і намірів ми повідомимо вже незабаром, це справді для нас один із топових пріоритетів. Ми впевнені, що зараз це важливо», - підкреслив заступник міністра.

Він додав, що стратегічним напрямком для МКІП також є медіаграмотність.

«Ми запустили проєкт з медіаграмотності, і це безперечно важлива річ, особливо в довготривалій перспективі. Це те, де складно показати результати моментально. Це школи, університети. Це тривалий шлях, але надзвичайно важливий», - зазначив Шевченко.

Водночас він зауважив, що в наш час особливо важливо, щоб люди перевіряли інформацію, а не просто споживали її з різних джерел, і над цим ведеться робота в рамках проєкту медіаграмотності.

«Хотілось би, щоб через п’ять років учні та студенти дуже добре розбиралися в питаннях цифрових компетенцій і перевіряли інформацію», – зауважив Шевченко.

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Заступник міністра повідомив також про експертну дискусію на тему дезінформації, яку МКІП проведе 16-17 лютого разом із Радою Європи.

Як повідомляв Укрінформ, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що МКІП планує створити Центр протидії дезінформації, щоб мати змогу ефективно відповідати на фейки, зокрема з боку Росії. Створення такого центру, на його думку, допомогло б із залученням західних партнерів ефективно відпрацьовувати маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор.

У липні 2020 року у Міністерстві культури та інформаційної політики розпочали роботу над всеукраїнським проєктом медіаграмотності. Передбачається навчання не тільки для школярів та студентів, а й вчителів та викладачів, інтеграція майбутньої програми медіаграмотності в гуманітарний блок та внесення доповнень до нормативно-правової бази.