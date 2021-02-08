Для протидії інформаційним атакам Україні потрібен кіберцентр - литовський експерт

Україні слід створити кіберцентр протидії інформаційним атакам, використовуючи американський і європейський досвід, зокрема, балтійських країн.

Таку думку висловив директор Фонду сприяння захисту громадян (Литва) Стасіс Каушиніс рід час міжнародного круглого столу в Укрінформі: «Світові практики захисту інформаційного простору держави від інформаційної агресії».

Каушиніс порадив використовувати досвід закриття трьох проросійських телеканалів в Україні, створивши тут центр з протидії кібератакам, на кшталт тих, які ще з 90-тих років діють у країнах Балтії, які стикнулися тоді з російською агресією.

«Ваша країна має хороший привід вийти з цієї ситуації максимально переможцем. Тобто створити сучасну юридичну базу, засновану на сучасних міжнародних конвенціях і пактах, взявши для себе дуже цінний європейський і американський досвід », - сказав Каушиніс.

Експерт вважає ланцюгом єдиних подій російські кібератаки в Україні, Європі та США.

«Мені пригадуються події у Франції, в Німеччині, атака на Капітолій. І я не бачу різниці у витоках всіх цих процесів. Інформаційні атаки в Литві почастішали в 2013 році і тепер зрозуміло чому - це пов'язано з атакою на Україну та окупацією її територій», - зазначив литовський експерт.

На круглому столі було обговорено рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування санкцій до телеканалів «112 Україна», Newsone і ZIK.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 2 лютого ввів у дію рішення РНБО про введення санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", а також їх власника - народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Санкції, серед іншого, передбачають анулювання ліцензії цих проросійських телеканалів. Станом на ранок 3 лютого, мовлення NewsOne, ZIK та "112" припинено.

Фото: Євген Котенко, Укрінформ