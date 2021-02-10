В Україні та світі 19 лютого проведуть акцію «Ангели пам’яті»

Цього року тиха акція «Ангели пам’яті» із вшанування Героїв Небесної Сотні відбудеться 19 лютого і об’єднає людей не лише з різних куточків України, а й всього світу.

Про це Укрінформу повідомила співачка, художниця, громадська діячка Анжеліка Рудницька, яка спільно з мистецькою агенцією «Територія А» ініціювала цю акцію.

«Восьмий раз ми збираємося разом, аби вшанувати пам‘ять Героїв Небесної Сотні. Нас набагато більше, ніж здається. Від Львівщини до Луганщини. Від Австралії до США. Ангели – на сторожі пам’яті», - сказала вона.

Рудницька додала, що кожен може власноруч зробити паперових ангелів для участі в акції. «Залучайте знайомих, діток, школи. Усі, хто пам‘ятає, збираються з паперовими ангелами, яких ми розвішуємо на деревах, що були свідками розстрілу мирних українців у 2014 році. Ставимо лампадки та свічки. Молимося та співаємо народні псалми», - зазначила співачка.

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Так, у Києві акція відбудеться 19 лютого об 11.00 на Алеї Героїв Небесної Сотні (поруч з каплицею); в Авдіївці - о 10.00 на Бульварі Шевченка та пришкільних територіях; у Коломиї - об 11.00 у Національному музеї та на площі перед Музеєм писанкового розпису; у Тернополі - о 13.00 на площі Героїв Євромайдану; у Херсоні - об 11.00 на Алеї Героїв Незалежної України.

Крім того, тиху акцію «Ангели пам’яті» проведуть у Хмельницькому (локація: пам'ятник Героям Небесної Сотні та Ангел Скорботи); Чернівцях (Алея сакур, вулиця Головна вздовж парку культури та відпочинку ім. Т.Шевченка); Івано-Франківську (Центр професійно-технічної освіти №1); Луцьку (Театральний майдан); м. Локачі Волинської область, містах Торецьк, Краматорськ Донецької область, у Львові, Одесі, Сєвєродонецьку.

До української акції «Тихі ангели» також доєдналися: Австралія, Бельгія (Брюссель), Греція (Атени), Канада, Кіпр (Лімасол, Нікосія), Латвія (Рига), ПАР, США (Баффало, Лос Анжелес), Туреччина (Анкара, Стамбул), Угорщина.

В Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.