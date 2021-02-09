В ОП розповіли, як організоване COVID-страхування медиків

Страхування медиків на випадок захворювання на COVID-19 організовано кількома шляхами в регіонах - від договорів із страховими компаніями до надання так званого соціального відшкодування.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час виступу на форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми займаємось тим, що страхуємо медиків. Три місяці тому кожному очільнику обласної державної адміністрації було дано завдання, це була пряма вказівка Президента і прохання до всіх - забезпечити страхування медиків. І ми це могли зробити різними шляхами - десь це контракти зі страховими компаніями, десь медичні працівники отримують так зване соціальне відшкодування, якщо вони захворіли на COVID, то вони звертаються чи до страхової компанії, чи до ОДА і отримують гроші, які їм допомагають боротися з COVID", - зазначив Тимошенко.

Також він проінформував, що з очільниками ОДА триває робота над забезпеченням необхідної для лікування хворих на коронавірусну інфекцію кількості ліжкомісць. За його словами, відстежується, аби у лікарнях понад 50% ліжок не було зайнято.

"Фактично, з листопада місяця, коли у нас було 50 тисяч ліжок для COVID, ми змогли до 3 січня зробити 65 тисяч ліжок. Як це відбувається: кожен очільник області збирає своїх медиків разом з МОЗ розуміє, які лікарні можуть бути підключені до цієї програми по боротьбі з COVID, де можуть розгорнуті бути ліжка для боротьби з COVID і далі разом з НСЗУ вони підписують контракти, входять у пакетне обслуговування і це і є додаткові ліжка.

Як повідомлялося, раніше Тимошенко заявив, що заповнюваність ліжкомісць у різних регіонах становить від 30% до 40%, ситуація стабільна.