"Бабак Тимко третій день не відповідає на смски" : як у соцмережах реагують на негоду

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Укрінформ
Україну продовжує замітати снігом. Звичайно, соцмережі не оминули "раптове" погіршення погоди.

У соцмережах з гумором поставилися до нового "снігового Апокаліпсису" в Україні:

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