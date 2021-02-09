"Бабак Тимко третій день не відповідає на смски" : як у соцмережах реагують на негоду
Огляд
Укрінформ
Україну продовжує замітати снігом. Звичайно, соцмережі не оминули "раптове" погіршення погоди.
У соцмережах з гумором поставилися до нового "снігового Апокаліпсису" в Україні:
Надзвичайна і Повноважна Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс:
"Навіть прапору Великої Британії потрібно перезимувати"
Тим часом на Андріївському узвозі з'явились перші сноубордисти
На Андріївському узвозі з'явились перші сноубордисти 🏂— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 9, 2021
🎬Eldar Sarakhman/УП pic.twitter.com/RY6TWpgElx