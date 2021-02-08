Спецслужби РФ у Telegram: підозрювана у держзраді вийшла під заставу 1,5 мільйона

Підозрювана у державній зраді у справі щодо Телеграм-каналів, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

Цей факт підтвердив кореспонденту Укрінформу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Сьогодні підозрювану відпустили з-під варти», - зазначив Чубенко.

Як повідомляв Укрінформ, за словами Рибіна, заставу за Даскаліцу було внесено ще 4 лютого, однак 5 лютого забрати клієнтку з СІЗО йому не вдалося. З’ясувалося, що правоохоронці того дня перевіряли ізолятор та суди через анонімне повідомлення про замінування.

Як повідомлялося, 1 лютого СБУ заявила, що викрила агентурну мережу спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. Були названі канали «Легитимный», «Резидент», «Картель», «Сплетница», «Чорний квартал», «Политический расклад», «Нетипичное Запорожье», «Тремпель Харьков», «Одесский фраер», «Днепр live», «Николаев live», «Херсон live».

СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. «Головного менеджера» агентурної мережі, одесита, розшукують. Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 КК Державна зрада).

За словами голови УСБУ в Харківській області Романа Дудіна, всі повідомлення з Телеграм-каналів, що працюють на дестабілізацію ситуації в Україні, узгоджуються з російськими кураторами. Також серед замовників публікацій були представники майже всіх політичних партій і рухів, які діють в Україні.

1 лютого в Київському районному суді Харкова Вікторії Даскаліці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1,58 млн грн, ще одну підозрювану в цій справі відправили під цілодобовий домашній арешт. Захист оскаржує ці запобіжні заходи.

Вікторія Даскаліца – громадянська дружина активного учасника одеського антимайдану Артема Давидченка, котрого СБУ вважає головним «менеджером» 12 Телеграм-каналів, підконтрольних 85-му Головному центру спеціальної служби ГУ Генштабу Збройних сил РФ. Від слідства чоловік переховується.